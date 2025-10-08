Feminicidio en Punata: Sonia habría fallecido hace 14 días; su esposo está detenido

Un feminicidio estremeció a la comunidad de Yacanahuyu, en el municipio de Punata (Cochabamba), luego de que se encontrara el cadáver de una mujer de 52 años en su domicilio. La víctima fue identificada como Sonia Rojas Jaldin, quien estaba en estado de descomposición y se estima que falleció hace aproximadamente 14 días.

Según el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Punata, la occisa fue hallada en su habitación, la cual estaba asegurada con chapa y candado por fuera.

Ante la gravedad del hecho, el Fiscal de Turno, Dr. Gianluca Velasco Ruiz, activó a la Fiscalía de la Vida y al equipo multidisciplinario de Criminalística del Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF) Cochabamba, junto al médico forense de Punata, quienes confirmaron el deceso y trasladaron el cadáver para la autopsia de ley.

Feminicidio en Punata: Hallan a Sonia tras 14 días muerta; su esposo está detenido. Foto: Policía Boliviana

En el marco de la investigación, la Policía emprendió un operativo de búsqueda para dar con el principal sospechoso, Gualberto D. V., esposo de la víctima. Tras recibir información de vecinos sobre su paradero, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Comando Regional de la Policía del Valle Alto lograron aprehenderlo el martes 7 de octubre en una calle cercana a la Avenida Alemania de Punata.

Durán V. fue informado de sus derechos y se encuentra actualmente a disposición del Ministerio Público, a la espera de medidas cautelares. Durante la aprehensión, una persona acompañó voluntariamente a la Policía, facilitando la entrega del sospechoso a las autoridades competentes.

Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras la comunidad de Yacanahuyu exige justicia por el feminicidio de Sonia Rojas.

