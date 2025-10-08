Horror en Punata: adulta mayor fue hallada muerta y su expareja es el principal sospechoso

Un nuevo hecho de violencia conmociona al municipio de Punata, Cochabamba. Una mujer de la tercera edad fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio este martes al mediodía. El examen forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento, lo que encendió las alarmas de las autoridades ante un posible caso de feminicidio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima habría sido atacada por su expareja, quien tras el hecho se dio a la fuga y ahora es intensamente buscado por la Policía. Vecinos relataron que la mujer vivía sola y que, horas antes del hallazgo, la habrían visto acompañada del sospechoso.

El comandante regional informó que ya se activó un operativo para dar con el paradero del presunto autor, mientras el Ministerio Público abrió una investigación de oficio.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba, donde se confirmó la causa de muerte.

Mira la programación en Red Uno Play