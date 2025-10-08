“¡No se mueve!”: Shasha, la perrita que fue pisada por un hombre supuestamente ebrio

Un nuevo caso de crueldad animal ha conmovido a los vecinos de Quillacollo. Un hombre, en aparente estado de ebriedad, fue captado por cámaras de seguridad cuando se acercó a una vivienda y, sin motivo alguno, pisó y pateó la cabeza de una perrita que asomaba por la reja del garaje. El ataque ocurrió el pasado sábado y ha generado indignación y pedidos de justicia.

La víctima es Shasha, una perrita de siete años que hoy lucha por recuperarse de las graves lesiones que sufrió. Según el informe veterinario, presenta fracturas en el cuello y no puede moverse. Su dueña la alimenta con jeringas y pasa las noches velando por su vida.

“Estoy sufriendo demasiado por mi Shasha. Es mi perrita tan chiquitita, tan buena, y ese hombre sin corazón la ha maltratado, la ha pateado, casi me la deja muerta”, relató entre lágrimas la dueña del animal.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo el agresor, visiblemente ebrio, camina por la acera, se detiene frente al domicilio y, al ver que el can tenía la cabeza fuera de la reja, la pisa violentamente y luego la patea. Segundos después, el hombre pierde el equilibrio y cae al suelo.

Imágenes sensibles:

“No se mueve para nada, mi Shasha. Yo estoy sufriendo demasiado porque no sé cómo ayudarle. Ella siempre estaba conmigo, corriendo, moviendo su colita cuando llegaba del trabajo. Ahora solo puedo darle comida con jeringa y esperar que se recupere”, contó la mujer con la voz quebrada.

El veterinario que atiende a Shasha le recomendó reposo absoluto y paciencia, ya que su recuperación podría tardar entre uno y dos meses. Mientras tanto, su familia exige que el responsable sea identificado y castigado con todo el peso de la ley.

“Yo amo a los animales. Estoy sufriendo más que ella. Solo pido justicia por mi Shasha”, expresó la dueña, visiblemente afectada.

El caso ha despertado la indignación de los vecinos y de grupos protectores de animales, que exigen sanciones ejemplares para el agresor y una mayor conciencia sobre el maltrato animal en el país.

