Un estremecedor caso de violencia sacude a la ciudad de Liverpool (Inglaterra). Una mujer de 32 años, identificada como Rebekah Campbell, murió tras ser apuñalada 18 veces en su departamento de Huyton. El principal acusado es su pareja, Michael Ormandy, de 34 años, quien negó el crimen y enfrenta un juicio por feminicidio.

Según los testimonios presentados ante el tribunal, la noche del 15 de abril, Rebekah hablaba por teléfono con su amiga Faye Henderson cuando, de pronto, comenzó a gritar desesperada: “¡Vete, salí, Mick!”. Segundos después, la llamada se cortó abruptamente. Del otro lado de la línea, Faye alcanzó a oír un fuerte golpe y los ladridos de unos cachorros. Inmediatamente marcó al 999 para pedir ayuda.

Pocos minutos más tarde, Rebekah salió tambaleando al pasillo del edificio, con heridas profundas, gritando: “¡Me apuñalaron!”. Testigos relataron que la joven se desplomó frente a la entrada, mientras los servicios de emergencia llegaban al lugar. Aun consciente y con la voz quebrada, alcanzó a preguntar a los paramédicos:

—¿Me voy a morir?

Uno de los oficiales intentó calmarla:

—Estás herida, pero ahora estás en el mejor lugar.

“¿Me voy a morir?”: las últimas palabras de una mujer apuñalada 18 veces por su pareja. Foto: Facebook

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Rebekah Campbell falleció al día siguiente. La autopsia determinó que recibió 18 puñaladas y 9 cortes, principalmente en el pecho, lesiones que le provocaron la muerte.

Durante el juicio en la Corte de Liverpool, el fiscal David McLachlan afirmó que Ormandy atacó a Rebekah en un “asalto sostenido y violento”. La investigación reveló que la pareja mantenía una relación de apenas cuatro meses, marcada por el control y los constantes conflictos.

Amigas de la víctima declararon que Rebekah les había confesado que “la relación no iba bien” y que estaba “lista para terminarla”. Testigos aseguraron que Ormandy solía insultarla y humillarla en público. Días antes del crimen, ambos habían protagonizado una fuerte discusión durante una salida nocturna. Testigos contaron que Rebekah lo abofeteó y él respondió golpeándola en el rostro.

En su defensa, Ormandy declaró que Rebekah lo atacó con un cuchillo y que él actuó “en defensa propia”. Alegó que la policía no había intervenido en una pelea previa y que, de haberlo hecho, “nada de esto habría ocurrido”.

El acusado niega el cargo de homicidio, mientras el tribunal evalúa si su versión tiene sustento. Entretanto, la voz quebrada de Rebekah sigue resonando en la memoria colectiva: “¿Me voy a morir?”

