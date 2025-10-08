Un joven de 31 años se debate entre la vida y la muerte luego de caer de un micro en movimiento durante un asalto en pleno centro de Santa Cruz. El hecho ocurrió en la zona de Los Pozos, cuando delincuentes le robaron su teléfono celular dentro del transporte público.

Según relató su padre, Don Víctor Canaza, la víctima, Roberto Canaza, intentó recuperar su celular cuando fue empujado hacia la puerta. El micro arrancó sin detenerse y el joven perdió el equilibrio, cayendo violentamente al pavimento.

“Esa noche de desgracia, mi hijo estaba dentro del micro. Por recuperar su teléfono, quizás reacciona, pero en vez de frenar y cerrar la puerta, el conductor arrancó. Mi hijo perdió el equilibrio y cayó al piso. Hoy está en terapia intensiva, con la cabeza operada. Le sacaron pedazos de hueso. Es muy doloroso vivir esto como padre”, expresó entre lágrimas Don Víctor, quien viajó desde Cochabamba al enterarse del accidente.

Los médicos informaron que el joven permanece en estado crítico, bajo coma inducido, con diagnóstico reservado. “Desde el viernes no reacciona. Solo nos dicen que esperemos y tengamos paciencia. Pero yo veo a mi hijo ahí, conectado a máquinas, y no sé qué hacer. Saco fuerzas de donde no hay”, agregó el padre, con la voz quebrada.

El drama familiar se agrava por los elevados costos médicos. La operación de emergencia superó los 30.000 bolivianos, y la deuda continúa creciendo cada día. “Vine con 1.300 bolivianos en el bolsillo. No tengo recursos. Solo pido ayuda para salvar a mi hijo”, suplicó don Víctor, quien ha recibido el apoyo de vecinos y amigos, pero aún necesita más colaboración.

“Solo quiero que mi hijo viva”, dijo el padre del joven que cayó de un micro en Santa Cruz. Foto: Red Uno

El número de cuenta y teléfono del padre fueron compartidos para quienes deseen apoyar económicamente a la familia 751 - 27 098. “Agradezco de corazón a las personas que me están ayudando. Dios los bendiga el doble”, dijo entre sollozos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya recibió la denuncia y ha iniciado la investigación para identificar a los responsables del asalto. Hasta el momento, no se reportaron aprehensiones.

“Esto pasa todos los días y siempre queda en la impunidad. Hoy me tocó a mí. Nunca imaginé vivir algo así”, concluyó el padre, mirando las imágenes de su hijo postrado en la cama de terapia intensiva.

Mira el video:

