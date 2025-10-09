Alarma en el Plan 3000: Una menor llegó al hospital con indicios de violencia

Una adolescente de 17 años fue trasladada de emergencia al hospital Los Pocitos, ubicado en la zona del Plan 3000 en Santa Cruz, luego de haber sido encontrada con aparentes signos de violencia. El hecho ha generado preocupación entre los vecinos y familiares, quienes exigen una investigación inmediata para esclarecer lo sucedido.

Personal médico del hospital brindó las primeras atenciones a la joven, cuyo estado de salud se mantiene en reserva. Fuentes del centro informaron que la paciente presentaba lesiones que levantaron sospechas sobre un posible hecho de agresión.

Minutos después de su ingreso, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se hicieron presentes en el lugar para recabar información y comenzar las indagaciones. El personal policial tomó contacto con los médicos de turno y con las personas que trasladaron a la adolescente, con el fin de determinar las circunstancias en las que fue hallada.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron un informe oficial sobre lo ocurrido. Se espera que el reporte médico y las primeras investigaciones permitan esclarecer si se trató de un hecho de violencia o de otra situación que ponga en riesgo la integridad de la menor.

Mira la programación en Red Uno Play