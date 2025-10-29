“Se pusieron como tutoras sin mi permiso”: madre denuncia presunto cobro irregular del Bono Juancito Pinto

Una madre de familia del Plan 3000 denunció públicamente que la directora y la profesora del curso de sus dos hijas se registraron de forma irregular como tutoras en el sistema del Bono Juancito Pinto, con el fin de cobrar el beneficio económico destinado a las estudiantes, sin contar con la autorización de los padres.

“El día de ayer fuimos a cobrar el Bono Juancito Pinto y sale en el sistema que no estamos habilitadas ni mi hija ni yo, y donde sale que la profesora y la directora se pusieron de tutoras sin mi autorización para cobrar el Juancito Pinto”, relató la madre afectada en contacto con los medios.

Según explicó, la irregularidad fue detectada al intentar realizar el cobro en el banco, donde le informaron que no figuraba como tutora habilitada. “Mandé la fotocopia de mi hija para que mi hija sea la tutora, no para que se pongan ellas. No llegué a ningún acuerdo con la profesora ni con la directora”, sostuvo.

La madre indicó que hasta el momento no sabe si el dinero fue cobrado, pero confirmó que en el sistema oficial aparecen las educadoras como tutoras de sus hijas. “Fui a revisar y sale que ellas están registradas, no me explico por qué hicieron eso sin mi autorización”, señaló con preocupación.

Al intentar comunicarse con las implicadas, asegura que no obtuvo respuesta directa. “Ayer las hemos llamado varias veces y no contestan. Solo por mensaje me dijeron que primero pase por la junta escolar y después con ellas”, denunció.

