Allanan clínica donde murió una mujer brasileña tras una lipoescultura en Santa Cruz

El Ministerio Público, junto a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), allanó en las últimas horas una clínica privada ubicada en la zona del segundo anillo de El Trompillo, en Santa Cruz de la Sierra. El centro médico fue escenario de la muerte de una mujer brasileña de 42 años el pasado 27 de mayo de 2025, tras someterse a una cirugía estética de lipoescultura.

Pese a que el establecimiento había sido precintado como parte de la investigación por presunto homicidio culposo, las autoridades detectaron que la clínica aparentemente continuaba brindando servicios médicos de forma irregular, lo que derivó en un nuevo operativo.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal Daniel Ortuño, realizadas el pasado 27 de mayo, la autopsia reveló que la víctima falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por una lesión en la vena cava inferior, una de las más importantes del cuerpo humano, responsable de transportar la sangre desde las extremidades inferiores y el abdomen hacia el corazón.

La mujer había viajado desde Brasil con la ilusión de mejorar su aspecto físico mediante una intervención estética, pero la cirugía terminó en tragedia. Las investigaciones apuntan a que la lesión en la vena fue causada durante el procedimiento quirúrgico.

El Ministerio Público continúa recabando elementos para establecer responsabilidades, mientras se analiza si el personal médico y los propietarios de la clínica incurrieron en negligencia profesional y desobediencia al precinto judicial.

