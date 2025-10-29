Cochabamba: adolescente muere por intoxicación, su cuerpo estaba en vía pública

El cuerpo sin vida de un adolescente de 17 años fue encontrado en plena vía pública en la zona sur de la ciudad, específicamente en la OTB Tres Esquinas, al final de la Avenida Panamericana.

Según reportes policiales, el menor no presentaba signos de violencia, pero la autopsia reveló que falleció por intoxicación aguda de una sustancia desconocida, además de shock hipovolémico y perforación de estómago.

El hallazgo se produjo tras un llamado a la radio patrulla 110, que alertó a la División de Homicidios y al equipo de Escena del Crimen. “El cadáver estaba en posición de cúbito dorsal cerca del río de la zona, y presentaba necrofagia en distintas partes del cuerpo. Se activó el equipo multidisciplinario y se realizó el levantamiento legal, trasladando el cuerpo al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)”, indicó Vanderley Flores, director de la FELCC.

Los investigadores entrevistaron a vecinos, quienes aseguraron haber visto al adolescente el día anterior deambulando por el sector en presunto estado de embriaguez. El caso permanece en proceso de investigación para determinar la sustancia que provocó la muerte.

