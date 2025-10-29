El ministro de Trabajo, Víctor Quispe, anunció este miércoles que el feriado nacional de Todos Santos será trasladado de manera excepcional al lunes 3 de noviembre, con el objetivo de revalorizar las tradiciones bolivianas y promover el turismo interno.

“Mediante Decreto Supremo se ha establecido que los feriados nacionales y departamentales puedan trasladarse al día lunes próximo, y la población estaba esperando un pronunciamiento oficial”, informó Quispe durante una conferencia de prensa.

La autoridad explicó que la decisión busca congregar a las familias bolivianas en torno a una fecha cargada de simbolismo y fe, que honra la memoria de los difuntos.

“Este domingo es Día de los Difuntos y muchos se preparan para recibir y despedir a nuestras almitas. Nuestras creencias deben ser revalorizadas y fortalecidas. Es una fiesta que recuerda a quienes partieron, y como bolivianos debemos transmitir esa tradición a nuestros hijos”, manifestó el ministro.

Asimismo, destacó que el traslado del feriado permitirá dinamizar el turismo y generar movimiento económico en todo el país, gracias al fin de semana largo.

“El Gobierno ha determinado, mediante Decreto Supremo, que el feriado del domingo 2 se traslade al lunes 3 de noviembre, para que las familias puedan reunirse y también fomentar el turismo”, puntualizó.

La decisión fue recibida con expectativa por la población y las operadoras turísticas, que preparan ofertas especiales para visitar los principales destinos y cementerios tradicionales del país.

Mira la programación en Red Uno Play