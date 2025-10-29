Vicepresidenta de The Strongest denuncia discriminación e irregularidades en el club

La vicepresidenta de The Strongest, Paola Mendoza Medina, denunció públicamente que desde hace dos meses viene sufriendo discriminación y acoso dentro del club, situación que atribuye a su labor fiscalizadora.

“Desde hace dos meses vengo sufriendo en el club un tipo de discriminación y acoso. A partir de que tuvimos la separación del directorio se me pidió las llaves de mi oficina solo a mí”, afirmó Mendoza. “Ese día recibo una nueva nota donde se me reasigna para que estén más cómodos los administradores´´. Entonces me di cuenta que el ataque era directamente hacia mí”, indicó.

“Existen leyes tanto en el fútbol como en otras instancias que protegen a la mujer de este tipo de situaciones”, señaló.

Además, explicó que la separación del directorio con respecto al presidente se produjo tras detectar malos manejos financieros en el club. “Decidimos separarnos y no callar. Ahí comenzaron los problemas con Terrazas por exigirle transparencia”, afirmó.

En este sentido, Mendoza cuestionó la gestión del club. “El club recibe ingresos diariamente, pero los empleados no están pagados, el equipo no está pagado, ¿dónde está todo el dinero?”, se preguntó.

Respecto a la revocatoria de poderes al presidente, Mendoza aclaró que “no se perjudica al plantel ni al club, pero es un tema de control: él no puede sacar dinero de la federación sin nuestras firmas”.

La vicepresidenta también denunció que Terrazas pignoró la tercera cuota de derechos televisivos, una suma de aproximadamente medio millón de bolivianos, a nombre de una tercera persona, y aún se desconoce el destino de esos recursos.

Finalmente, Mendoza recordó que los empleados del club llevan cuatro meses sin cobrar y afirmó que, desde su gestión, la intención siempre ha sido manejar The Strongest con transparencia, aunque reconoció que al inicio fueron algo tímidos debido a que la mayoría de los directores son nuevos.

