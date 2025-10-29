TEMAS DE HOY:
Deportes

Todos los ojos puestos en Bolivia: Mundial Sub-17 en vivo por Red Uno

Bolivia enfrentará a Sudáfrica, Italia y Qatar en la fase de grupos del torneo juvenil, con la cobertura completa de la red naranja. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/10/2025 21:34

Foto: Facebook La Verde
Bolivia

La Selección Boliviana Sub-17 ya se encuentra preparada para afrontar el desafío del Mundial Sub-17 que arranca este lunes en Qatar.

La “Verde” forma parte del Grupo A junto a Sudáfrica, Italia y el combinado anfitrión, en una competencia que reunirá a 48 selecciones de todo el mundo. Los partidos de la selección nacional podrán ser disfrutados en todo el país a través de las pantallas de Red Uno de Bolivia.

La FIFA publicó este martes las listas oficiales con la numeración de los jugadores que disputarán el torneo. En el combinado boliviano, el arquero Gerónimo Govea llevará el número 1, mientras que el talentoso mediocampista Jesús Maraude vestirá la camiseta número 10. Según el reglamento del campeonato, cada país registró a un total de 21 futbolistas para esta cita mundialista.

El debut de Bolivia será este lunes 3 de noviembre a las 8:30 de la mañana frente a Sudáfrica, en un duelo clave para comenzar con el pie derecho. Posteriormente, la “Verde” enfrentará a Italia el 6 de noviembre y finalmente, cerrará la fase de grupos frente a Qatar el domingo 9 de noviembre, en un encuentro que podría definir la clasificación a la siguiente ronda.

 

