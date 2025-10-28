VIDEO: La excusa más insólita de un joven para evitar su arresto (Spoiler: no funcionó)

Lo que parecía un arresto rutinario se convirtió en un momento digno de redes sociales, gracias a la peculiar defensa de un sospechoso. En un video que rápidamente se volvió viral, un joven detenido por presunto robo intentó convencer a los policías de que lo dejaran ir… alegando que iba tarde a su boda.

Entre forcejeos y gritos, el hombre imploraba: “¡No me lleven, voy a casarme! ¡Me arrepiento, por favor, déjenme ir!”. Los oficiales, sin dejarse convencer, procedieron a esposarlo y trasladarlo al vehículo patrulla, mientras él continuaba suplicando que el arresto era injusto y que necesitaba llegar a la ceremonia.

El video ha causado risas y comentarios de incredulidad entre los usuarios de redes, quienes no dejan de señalar que, aunque la excusa fue creativa, no sirvió para evitar la acción de la justicia.

Un arresto que demuestra que, a veces, la vida real puede superar cualquier guion de comedia.

Mira el video:

