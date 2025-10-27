TEMAS DE HOY:
“Por infiel”: Mujer desató su furia contra el coche de su expareja en Ecuador (Video)

Vecinos grabaron el momento en que una mujer, llena de rabia, pintó con aerosol negro el auto de su expareja. El video se viralizó en redes, generando una ola de reacciones entre risas, críticas y advertencias legales.

Ligia Portillo

27/10/2025 8:56

“Por infiel”: mujer desató su furia contra el coche de su expareja en Ecuador (Video). Foto: Captura de pantalla
Ecuador

Una escena digna de una película de despecho se vivió en Ecuador y rápidamente se hizo viral. Una mujer fue captada por vecinos mientras descargaba toda su furia contra el coche de su expareja, escribiendo con pintura en aerosol negro la frase “P... infiel” sobre las puertas y el capó del vehículo blanco.

El hecho ocurrió a plena luz del día y fue grabado desde distintos ángulos por personas que, entre asombro y risas, observaron cómo la mujer actuaba sin importar las miradas. En cuestión de horas, el video se difundió por redes sociales como TikTok y X, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

 

Las reacciones no tardaron: algunos usuarios la aplaudieron con frases como “justicia poética” o “que aprenda a no jugar con los sentimientos”, mientras que otros le recordaron que sus acciones podrían tener consecuencias legales. De acuerdo con el Código Penal ecuatoriano, dañar propiedad ajena puede ser sancionado con multas o incluso prisión.

Pese a ello, el clip se mantiene entre los más comentados del día, convirtiendo a la protagonista —aunque no se haya revelado su identidad— en la nueva sensación viral del despecho latinoamericano.

Mira los videos:

 

