“Por infiel”: Mujer desató su furia contra el coche de su expareja en Ecuador (Video)

Una escena digna de una película de despecho se vivió en Ecuador y rápidamente se hizo viral. Una mujer fue captada por vecinos mientras descargaba toda su furia contra el coche de su expareja, escribiendo con pintura en aerosol negro la frase “P... infiel” sobre las puertas y el capó del vehículo blanco.

El hecho ocurrió a plena luz del día y fue grabado desde distintos ángulos por personas que, entre asombro y risas, observaron cómo la mujer actuaba sin importar las miradas. En cuestión de horas, el video se difundió por redes sociales como TikTok y X, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Las reacciones no tardaron: algunos usuarios la aplaudieron con frases como “justicia poética” o “que aprenda a no jugar con los sentimientos”, mientras que otros le recordaron que sus acciones podrían tener consecuencias legales. De acuerdo con el Código Penal ecuatoriano, dañar propiedad ajena puede ser sancionado con multas o incluso prisión.

Pese a ello, el clip se mantiene entre los más comentados del día, convirtiendo a la protagonista —aunque no se haya revelado su identidad— en la nueva sensación viral del despecho latinoamericano.

