"¡Fue pura maldad!": familia exige justicia para el joven asesinado dentro de la UMSS

Un hecho de sangre sacudió a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). La madrugada de este sábado, un joven estudiante de Agronomía, identificado como Paul Ricardo Nina Flores, de aproximadamente 25 años, fue hallado sin vida dentro del campus universitario. Según las primeras investigaciones, el estudiante fue asesinado con una piedra en la cabeza durante una riña entre compañeros que consumían bebidas alcohólicas en el lugar.

El guardia de seguridad de la facultad relató que pidió varias veces a los estudiantes que se retiren, pero no acataron su solicitud. “Les he dicho: ‘Por favor, recójanse’. He llamado tres, cuatro veces a la policía y nunca vinieron. Después ya estaban peleando”, contó el vigilante, visiblemente afectado.

Los familiares de la víctima denunciaron negligencia de las autoridades universitarias y de la policía, asegurando que la tragedia pudo evitarse. “Mi hermano no era un muchacho problemático, estaba compartiendo con sus amigos. No merecía morir así, dentro de su propia universidad”, expresó entre lágrimas uno de los familiares.

Otro de sus allegados pidió justicia y cuestionó la falta de control en la institución: “¿Cómo permiten que los estudiantes tomen dentro de la facultad? ¿Dónde estaban las autoridades? Esto no puede quedar impune (...) Fue pura maldad lo que hicieron”.

El hecho ocurrió tras los festejos de la semana facultativa, actividad organizada con la autorización del centro de estudiantes y la decanatura. Pese a las insistentes llamadas al decano Juan Villarroel, este no respondió a su celular.

La Policía confirmó la aprehensión de una persona presuntamente implicada en el crimen. Entretanto, la familia de Paul Ricardo exige una investigación transparente y sanciones ejemplares tanto para el autor como para los responsables institucionales que permitieron el consumo de alcohol dentro del campus.

“Queremos justicia, que la muerte de mi hijo no quede en el olvido. Él soñaba con ser ingeniero agrónomo. Hoy nos lo arrebatan por culpa de la irresponsabilidad y la indiferencia”, dijo la madre de la víctima, entre sollozos.

Hasta el momento, la Universidad Mayor de San Simón no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho. La comunidad estudiantil y los familiares del joven anuncian que realizarán una vigilia para exigir respuestas y justicia.

