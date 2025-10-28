“¡Me quitaron a mi hijo!”, dijo la madre de Paul y clamó justicia tras su asesinato en la UMSS

La muerte de Paul Ricardo Nina Flores, estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), ha conmocionado a Cochabamba. El joven fue asesinado dentro del campus durante los festejos de la semana facultativa, mientras algunos estudiantes consumían bebidas alcohólicas.

En una entrevista con El Mañanero, su madre, Corina Flores, expresó el dolor y la indignación que siente: “Me lo quitaron de manera tan salvaje, tan cruel. Mi hijo no merecía morir así. ¿Cómo permiten dentro de una institución bebidas alcohólicas? Nuestros hijos van a estudiar, no a exponerse a estas desgracias. Pido justicia y que el autor, John M. C. R., pague por lo que hizo”.

Corina también cuestionó directamente la responsabilidad de la universidad: “El decano dice que no pueden controlar porque es grande. ¡Señor decano, con mayor razón debería haber seguridad y control! No esperar a que ocurra un asesinato dentro de la facultad”.

“¡Me quitaron a mi hijo!”, dijo la madre de Paul y clama justicia tras su asesinato en la UMSS. Foto: Red Uno

Los hermanos de Paul Ricardo también recordaron su carácter y su vida dedicada a la música y los estudios: “Paul era el menor de nuestros hermanos, alegre, sociable, con muchas amistades. Le gustaba la música, la agricultura, siempre compartía sus proyectos con nosotros. Lamentablemente, nos lo arrebataron de una manera que no tiene explicación. Pedimos justicia y que el responsable pague con la pena máxima, porque no es un presunto culpable, es el autor directo”, dijo Gustavo Junior, hermano de la víctima.

“Mi hermano vivía con nuestra madre, tenía su huerto, sus instrumentos, y estaba construyendo su vida. Hoy nos duele profundamente su pérdida. La universidad debe garantizar que hechos como este no se repitan”, agregó Jason, otro de los hermanos.

La familia enfatizó que la justicia debe actuar de manera rápida y firme: “Ya hay pruebas suficientes, testigos y el culpable identificado. Que no quede impune la muerte de mi hijo. Exigimos que se continúe la investigación para determinar si hubo más implicados”, señaló la madre.

El caso ha generado una fuerte indignación en la comunidad universitaria, que exige mayores controles y seguridad dentro de las facultades para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. La familia de Paul Ricardo continúa vigilante del proceso judicial y clama por una condena ejemplar.

“Quiero justicia para mi hijo. Él no merecía morir así dentro de su universidad, en el lugar donde estudiaba y soñaba con su futuro”, concluyó Corina Flores entre lágrimas.

