Puente de Sacta en el Trópico de Cochabamba sufre desplazamiento, hay una nueva ruta

Una emergencia vial mantiene en alerta a las autoridades y conductores en la carretera Cochabamba–Santa Cruz. El puente de Sacta, ubicado cerca del municipio de Puerto Villarroel, presenta una apertura de 30 a 40 centímetros en su plataforma, lo que motivó el corte inmediato de la vía para prevenir accidentes.

El Comando Regional de la Policía del Trópico informó sobre la situación y señaló que, en coordinación con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ya se realizan trabajos de inspección y resguardo en el lugar.

Por precaución, la Unidad de Tránsito habilitó una ruta alternativa por un puente paralelo, recomendado para todo el tráfico hacia el oriente, mientras se realizan las reparaciones. Las salidas hacia Santa Cruz permanecen operativas, pero se insiste en que los conductores utilicen la nueva vía para garantizar su seguridad.

“Se ha detectado un desplazamiento de la plataforma del puente antiguo, por lo que todas las personas que circulen por la zona deben usar únicamente el puente nuevo. Se ha coordinado con la ABC para garantizar que las precauciones necesarias estén en marcha durante el día y la noche”, informaron desde la Unidad de Tránsito.

Las autoridades hacen un llamado a la prudencia y a respetar las indicaciones en la carretera para evitar incidentes.

