Comunidad

Incendio de magnitud en un local movilizó a vecinos de Quillacollo

El siniestro, ocurrido anoche en Quillacollo, movilizó a los vecinos, quienes con mangueras y bombas de agua, lograron controlar las llamas antes de que causarán mayores daños.

Ligia Portillo

28/10/2025 8:04

Incendio de magnitud en un local movilizó a vecinos en Quillacollo. Foto: Red Uno
Quillacollo, Cochabamba

Anoche, un incendio alarmó a los habitantes del municipio de Quillacollo, en Cochabamba. Según los vecinos, el fuego se registró en un espacio destinado a preparar alimentos tradicionales, con gran cantidad de leña en el lugar.

“Nos preocupó mucho. Vinimos a ayudar como pudimos, tenemos mangueras y bombas de agua para controlar las llamas”, relató uno de los vecinos que colaboró en la extinción del fuego.

Afortunadamente, no había personas en el lugar al momento del incendio, y el propietario se encontraba ausente. Los vecinos destacaron la rapidez de la reacción comunitaria para evitar que el fuego se propagara y causara daños mayores.

El origen del incendio aún se desconoce, y las autoridades locales se mantienen atentas ante cualquier eventualidad en la zona.

La acción solidaria de los vecinos evitó una tragedia mayor, destacando la importancia de la cooperación comunitaria en situaciones de emergencia.

 

