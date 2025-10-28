TEMAS DE HOY:
Tras lluvias, pasajeros esperaron más de media hora por un micro en Santa Cruz

Las paradas en el segundo anillo, avenida Cristo Redentor, y en el tercer anillo, avenida Banzer, se vieron abarrotadas de pasajeros que esperaban transporte público.

Ligia Portillo

28/10/2025 7:37

Santa Cruz: largas filas por falta de micros en la capital cruceña. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Una gran cantidad de personas se pudo observar esta mañana en las principales avenidas de la capital cruceña esperando micros, en medio de una notoria disminución del servicio de transporte público.

En puntos como el segundo anillo, avenida Cristo Redentor, y el tercer anillo, avenida Banzer, las filas de pasajeros se extendían por varios metros. Muchos ciudadanos manifestaron su molestia ante la falta de unidades y el retraso en sus actividades cotidianas.

“Llevo más de media hora esperando y no pasa ningún micro”, relató una de las personas afectadas. Situaciones similares se repitieron en varios barrios de la ciudad, donde el transporte fue insuficiente para la demanda habitual.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas de la reducción del servicio de micros, aunque se presume que podría estar relacionada con conflictos internos del sector o con el incremento de los costos operativos.

 

