Entre la tragedia y el dolor, una historia de vida emerge desde los escombros del embarrancamiento ocurrido en el camino a Morochata. Una mujer embarazada que viajaba en el bus siniestrado logró sobrevivir al impacto y, horas después, dio a luz mediante una cesárea de emergencia en un hospital de Cochabamba.

El accidente, ocurrido la mañana del lunes en la zona de Yayani, dejó un saldo devastador de 16 personas fallecidas y más de 25 heridas, luego de que el bus —que se dirigía hacia Quillacollo— cayera a un barranco de casi 300 metros de profundidad.

El vehículo, según los primeros reportes de Tránsito, era un camión acondicionado para el transporte de pasajeros. Aún se investiga si contaba con seguro SOAT y cuáles fueron las causas que llevaron al conductor, un joven de 23 años, a perder el control. El chofer sobrevivió con heridas leves y fue aprehendido.

La historia de la madre que dio a luz tras el desastre

La mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva, fue trasladada de emergencia junto a otros heridos a un hospital de la ciudad.

Los médicos confirmaron que presentaba lesiones graves y un cuadro de riesgo obstétrico, por lo que se decidió realizarle una cesárea inmediata para salvar su vida y la de su bebé.

Al momento se desconoce su estado de salud y del recién nacido.

El accidente ha provocado conmoción en todo el departamento. Las labores de rescate fueron arduas debido a la profundidad del barranco y las difíciles condiciones del terreno. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se brindará un informe oficial sobre las causas del siniestro y el estado de los sobrevivientes.

