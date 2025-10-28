Morochata: comunarios impiden retiro de 13 cuerpos tras trágico embarrancamiento

El drama se apoderó de la zona de Morochata, en Cochabamba, donde comunarios impidieron el retiro de los cuerpos tras el fatal embarrancamiento ocurrido la mañana de este lunes. Según informó la Policía, 13 cadáveres permanecen aún en el lugar, mientras que tres fueron trasladados hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, en la ruta hacia Independencia, entre las comunidades de Corata y Yayani. El bus, de color rojo y conducido por un joven de 23 años, se precipitó más de 300 metros al vacío, dejando un saldo preliminar de 16 personas fallecidas y más de 25 heridas.

“El embarrancamiento se produce en horas de la mañana de este lunes, aproximadamente a las 8:30. El bus se embarrancó más de 300 metros, con un saldo preliminar de 16 fallecidos”, informó el subdirector de Tránsito, Fernando Aragón.

La Unidad de Tránsito explicó que la negativa de los comunarios para permitir el levantamiento legal de los cuerpos responde a usos y costumbres locales, mientras los equipos de rescate permanecen en la zona en espera de autorización para continuar con las tareas de recuperación.

Las causas del accidente aún se investigan, aunque no se descarta que las condiciones del camino y una posible falla humana hayan contribuido al siniestro.

