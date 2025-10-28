Capturan a cuatro personas robando cables de una compañía telefónica en el centro de Santa Cruz

Cuatro personas fueron detenidas mientras robaban cables de una compañía telefónica en la calle 21 de Mayo, esquina Florida, en pleno centro de Santa Cruz. La Policía trasladó a los arrestados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Central.

Vecinos del lugar indicaron que los delincuentes retiraban el cobre de los cables subterráneos para venderlo, perjudicando a los usuarios de la cooperativa.

“Estaban ahí en la calle 21 de Mayo, abrían las tapas subterráneas y cortaban cables gruesos. Tres individuos estaban dentro de las cámaras y otro vehículo afuera esperando, que eran sus cómplices. Se hacían pasar por trabajadores, uniformados y con conos, pero ya los descubrimos. Esto afecta nuestra señal de internet y telefonía”, relató un testigo.

Las autoridades señalaron que los sujetos fueron capturados en flagrancia, tras un seguimiento que permitió impedir el robo y resguardar los materiales.

