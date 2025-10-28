Morochata declara duelo municipal tras trágico embarrancamiento

Una profunda consternación recorre Morochata, en Cochabamba, tras el trágico accidente ocurrido la mañana de este lunes. Ante la magnitud del hecho, el alcalde Ramiro Mamani se trasladó hasta las clínicas 'Santa Rita' y 'Álvarez', en Quillacollo, para supervisar la atención a los heridos y conversar con los familiares.

“Estamos de luto como municipio de Morochata, estamos de duelo. Hemos perdido casi 16 personas y más de 30 resultaron heridas, muchas de ellas en diferentes clínicas. Los costos médicos son realmente muy altos, llegando a 30, 40, incluso 50 mil bolivianos, y muchas familias son de escasos recursos. Como autoridades municipales, estamos gestionando apoyo y conversando con los dueños de las clínicas para aliviar estos gastos, y buscaremos otras formas de ayudar a los dolientes”, señaló Mamani.

El alcalde confirmó que se declarará duelo municipal en las próximas horas, como señal de respeto y acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia. Además, Mamani hizo un llamado a las autoridades nacionales para priorizar la mejora de la carretera Vinto–Sacambaya, donde se produjo el accidente.

“La carretera está en malas condiciones, con sectores críticos, angostos y con poca señalización. Llevamos años solicitando mejoras, y este accidente es un ejemplo de por qué necesitamos que se nos priorice en la provincia Ayopaya. Con mejores caminos podríamos prevenir tragedias como esta”, manifestó.

“Hoy se declara duelo municipal en Morochata y se gestionará ayuda para todas las familias que han sufrido grandes gastos, además del dolor de perder a sus seres queridos. Es un momento para acompañarnos como municipio y no dejar a nadie solo en esta tragedia”, concluyó Mamani.

Mira el video:

