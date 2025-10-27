Familiares defienden la inocencia del acusado por la muerte del estudiante de la UMSS

En medio del dolor y la indignación, se lleva a cabo la audiencia del principal sospechoso por la muerte de Paul Ricardo Nina, estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Mientras la investigación avanza, familiares y allegados del joven acusado sostienen que es inocente y que está siendo señalado injustamente.

“Él asiste a mi iglesia, pero en este caso, por mala influencia de algunos amigos, seguramente ha llegado a verse involucrado. Lo único que pedimos es que existan pruebas reales, porque se dice que las cámaras de la universidad no estaban funcionando, cuando siempre han estado activas. ¿Dónde están esas grabaciones?”, cuestionó un amigo cercano del acusado.

Otro de los puntos que genera controversia son las presuntas pruebas materiales. “Las pruebas de la piedra deben ser analizadas. Si realmente mi amigo tuviera alguna implicación, sus huellas deberían estar allí, y hasta ahora no se ha mostrado nada concluyente”, agregó el joven.

Por su parte, el padre del acusado también rompió en llanto al defender a su hijo. “Mi hijo es inocente, pero lo están culpando directamente sin pruebas. Incluso los mismos policías dijeron que las cámaras estaban apagadas. ¿Por qué lo señalan sin fundamentos?”, expresó con voz entrecortada.

Mientras la familia de Paul Ricardo clama por justicia, la defensa del principal sospechoso insiste en que se respete el debido proceso y se esclarezcan todas las dudas sobre las pruebas y las imágenes de seguridad. La sociedad cochabambina, conmocionada por el caso, exige verdad y transparencia para que no haya impunidad, pero tampoco injusticia.

