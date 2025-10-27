El departamento de Cochabamba llora la pérdida de Paul Ricardo Nina Flores, un joven estudiante de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), asesinado dentro de la facultad durante la madrugada del sábado. Paul Ricardo, de 25 años, estaba a punto de concluir su carrera y también era músico, recordado por su carácter tranquilo, alegre y cariñoso.

Durante el velorio, la madre de la víctima no pudo contener el dolor y clamó por justicia: “Mi hijo no merecía morir de esta manera. Lo mataron de forma cruel. Como mamá me siento destrozada, aún no acepto que mi hijo ya no esté aquí. Hemos hecho tantos sacrificios para que mis hijos salgan adelante y me lo arrebataron de manera inexplicable. Pedimos justicia y que pague quien tenga que pagar. También culpo a la Facultad de Agronomía: mi hijo murió dentro de la universidad, y eso no puede quedar impune”.

El hermano de Paul Ricardo recordó con tristeza y orgullo la personalidad de su hermano: “Él estudiaba, trabajaba, tocaba música los fines de semana con sus grupos, siempre compartía sus proyectos y planes con nosotros. Era un joven alegre, lleno de sueños y entusiasmo. Lamentablemente, este fin de semana nos lo arrebataron de manera cruel. Pedimos a las autoridades judiciales que actúen conforme a la ley y se haga justicia por él”.

“Nos lo arrebataron”: la familia de Paul pide justicia tras su asesinato dentro de la UMSS. Foto: Fernando Aguilar





Ambos denunciaron además la falta de control y responsabilidad dentro de la universidad. “¿Cómo pueden permitir que los estudiantes consuman alcohol dentro de la facultad? ¿Qué tipo de seguridad existe? Si las autoridades solo actúan algunas horas y luego se desentienden, tragedias como esta seguirán ocurriendo. Los padres no podemos confiar en que nuestros hijos estén seguros dentro de la universidad”, expresó el hermano de la víctima.

La Policía confirmó que una persona fue aprehendida por su presunta implicación en el crimen, mientras familiares y amigos continúan solicitando una investigación transparente y sanciones ejemplares. La comunidad universitaria también exige respuestas sobre cómo se permitió el consumo de alcohol y la presencia de violencia dentro de un recinto educativo.

“Queremos que la muerte de Paul Ricardo no quede en el olvido. Que se haga justicia, que caiga quien tenga que caer”, reiteró la madre entre lágrimas, mientras familiares y amigos despiden a un joven que era lleno de vida y ahora deja sueños truncados.

Hasta ahora, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la tragedia, mientras la familia de Paul Ricardo promete mantenerse vigilante del proceso judicial.

