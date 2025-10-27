TEMAS DE HOY:
hombre con martillo accidente de tránsito asesinato UMSS

18ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Conductor choca a taxi, deja al chofer inconsciente y huye en la avenida Capitán Ustariz (Video)

El incidente ocurrió en plena zona urbana y movilizó a vecinos y autoridades; el responsable aún no ha sido identificado.

Ligia Portillo

27/10/2025 9:17

Conductor choca a taxi, deja al chofer inconsciente y huye en la avenida Capitán Ustariz (Video). Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un violento accidente de tránsito se registró este viernes a las 21:31 en la intersección de la Av. Capitán Ustariz y Antonio Villavicencio, en la zona de La Chimba, cuando una vagoneta color plomo, conducida aparentemente bajo efectos del alcohol, embistió a un taxi que circulaba sobre un rompemuelles.

El impacto dejó al chofer del taxi inconsciente por varios segundos, tras golpear su cabeza contra el parabrisas, y provocó heridas también en el pasajero que lo acompañaba. Vecinos y transeúntes auxiliaron a las víctimas mientras el vehículo agresor aceleraba y se daba a la fuga, generando indignación entre quienes presenciaron el hecho.

El taxista afectado solicita apoyo a las autoridades y a la población para dar con el paradero del responsable. “Es urgente que la policía actúe y que la comunidad nos ayude a identificar a este conductor irresponsable”, indicó.

Quienes puedan aportar información sobre el conductor de la Mitsubishi Montero, que se observa en el video a continuación, pueden comunicarse al 682-95998.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD