Un violento accidente de tránsito se registró este viernes a las 21:31 en la intersección de la Av. Capitán Ustariz y Antonio Villavicencio, en la zona de La Chimba, cuando una vagoneta color plomo, conducida aparentemente bajo efectos del alcohol, embistió a un taxi que circulaba sobre un rompemuelles.

El impacto dejó al chofer del taxi inconsciente por varios segundos, tras golpear su cabeza contra el parabrisas, y provocó heridas también en el pasajero que lo acompañaba. Vecinos y transeúntes auxiliaron a las víctimas mientras el vehículo agresor aceleraba y se daba a la fuga, generando indignación entre quienes presenciaron el hecho.

El taxista afectado solicita apoyo a las autoridades y a la población para dar con el paradero del responsable. “Es urgente que la policía actúe y que la comunidad nos ayude a identificar a este conductor irresponsable”, indicó.

Quienes puedan aportar información sobre el conductor de la Mitsubishi Montero, que se observa en el video a continuación, pueden comunicarse al 682-95998.

