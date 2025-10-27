TEMAS DE HOY:
hombre con martillo accidente de tránsito asesinato UMSS

18ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

VIDEO: Hombre armado con martillo siembra el terror en la zona norte de Cochabamba

Vecinos de las avenidas Oblitas y Villarroel alertaron a la policía tras ver a un sujeto amenazar a transeúntes y motorizados. La intervención policial evitó daños mayores.

Ligia Portillo

27/10/2025 9:05

VIDEO: Hombre armado con martillo siembra el terror en la zona norte de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre fue detenido tras atemorizar a vecinos y conductores en la zona norte de Cochabamba portando un martillo de gran tamaño. Los hechos ocurrieron en las avenidas Oblitas y Villarroel, donde el sujeto golpeaba el pavimento y amenazaba a quienes transitaban por el lugar.

Minutos después, el sujeto se desplazó hacia el punto verde de la avenida Humboldt, manteniendo su actitud agresiva. Vecinos alertaron nuevamente a la policía, que llegó al lugar y logró asegurar el martillo que el hombre intentaba ocultar.

El hombre fue trasladado a dependencias del Estación Policial Integral (EPI) Central. La policía instó a los vecinos que presenciaron los hechos a formalizar sus denuncias; de lo contrario, el agresor podría ser liberado.

Vecinos describieron al sujeto como intimidante y peligroso, aunque afortunadamente no se registraron daños materiales ni personas heridas durante el incidente.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD