VIDEO: Hombre armado con martillo siembra el terror en la zona norte de Cochabamba

Un hombre fue detenido tras atemorizar a vecinos y conductores en la zona norte de Cochabamba portando un martillo de gran tamaño. Los hechos ocurrieron en las avenidas Oblitas y Villarroel, donde el sujeto golpeaba el pavimento y amenazaba a quienes transitaban por el lugar.

Minutos después, el sujeto se desplazó hacia el punto verde de la avenida Humboldt, manteniendo su actitud agresiva. Vecinos alertaron nuevamente a la policía, que llegó al lugar y logró asegurar el martillo que el hombre intentaba ocultar.

El hombre fue trasladado a dependencias del Estación Policial Integral (EPI) Central. La policía instó a los vecinos que presenciaron los hechos a formalizar sus denuncias; de lo contrario, el agresor podría ser liberado.

Vecinos describieron al sujeto como intimidante y peligroso, aunque afortunadamente no se registraron daños materiales ni personas heridas durante el incidente.

Mira el video:

