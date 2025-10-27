VIDEO: Hombre armado con martillo siembra el terror en la zona norte de Cochabamba

Vecinos de las avenidas Oblitas y Villarroel alertaron a la policía tras ver a un sujeto amenazar a transeúntes y motorizados. La intervención policial evitó daños mayores.
27/10/2025 9:05
Escuchar esta nota
Un hombre fue detenido tras atemorizar a vecinos y conductores en la zona norte de Cochabamba portando un martillo de gran tamaño. Los hechos ocurrieron en las avenidas Oblitas y Villarroel, donde el sujeto golpeaba el pavimento y amenazaba a quienes transitaban por el lugar.
Minutos después, el sujeto se desplazó hacia el punto verde de la avenida Humboldt, manteniendo su actitud agresiva. Vecinos alertaron nuevamente a la policía, que llegó al lugar y logró asegurar el martillo que el hombre intentaba ocultar.
El hombre fue trasladado a dependencias del Estación Policial Integral (EPI) Central. La policía instó a los vecinos que presenciaron los hechos a formalizar sus denuncias; de lo contrario, el agresor podría ser liberado.
Vecinos describieron al sujeto como intimidante y peligroso, aunque afortunadamente no se registraron daños materiales ni personas heridas durante el incidente.
Mira el video:
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00