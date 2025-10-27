Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en la avenida Beijing, a la altura de la intersección con la avenida Juan de la Rosa, en la ciudad de Cochabamba. Según el reporte preliminar, un vehículo fue impactado violentamente por otro motorizado que luego se dio a la fuga, dejando al afectado atrapado y con su vehículo encunetado dentro de un canal.

El conductor del automóvil siniestrado, visiblemente nervioso, contó que circulaba por su carril cuando sintió el golpe. “Me estaba yendo por mi carril y sentí el golpe nomás… después ya no podía controlar y me entraba al canal. Estoy tranquilo, solo asustado, nunca me había pasado algo así”, relató el hombre, aún conmovido por lo ocurrido.

¡Chocó y fugó! Conductor terminó en un canal tras ser impactado en la Av. Beijing. Foto: Red Uno

Paramédicos de emergencia atendieron al conductor, quien no presentó heridas de gravedad, aunque sí sufrió una fuerte crisis nerviosa tras el impacto. Su motorizado, sin embargo, terminó con graves daños materiales: el lateral derecho completamente destruido, parabrisas roto y las llantas dañadas tras caer al canal.

Vecinos del lugar aseguraron que el vehículo responsable huyó del sitio, sin brindar ayuda al afectado. Las autoridades policiales investigan el hecho y buscan al conductor que provocó el accidente.

