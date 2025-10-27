TEMAS DE HOY:
Milei dice que ahora comienza “la construcción de la Argentina grande”

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este domingo el triunfo de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas.

EFE

26/10/2025 22:11

El presidente argentino, Javier Milei. FOTO: EFE.
Buenos Aires, Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este domingo el triunfo de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas y consideró que el Gobierno pasó “el punto bisagra” y comenzará ahora “la construcción de la Argentina grande”.

“Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina”, señaló Milei desde el búnker de LLA en la ciudad de Buenos Aires, donde celebró, junto a su equipo, haber ganado las elecciones con el 39 % de los votos y la amplia diferencia con la peronista Fuerza Patria y sus aliados, que obtuvieron el 29,4 %.

 

 

