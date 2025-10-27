¿Qué dijo? Rodrigo Paz habló en Uno Decide sobre la posibilidad que La Verde clasifique al Mundial

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, habló en exclusiva con el programa Uno Decide de la Red Uno y abordó temas deportivos de relevancia nacional, entre ellos la posible clasificación de la selección boliviana al Mundial y la realización de un Mundial de fútbol en nuestro país.

Durante la entrevista, Paz recordó una curiosa coincidencia que podría considerarse una “cábala”.

“Me dieron un dato que debo verificar: en 1963, Bolivia fue campeón del Sudamericano en Cochabamba, y en 1993, durante la presidencia de Jaime Paz Zamora, la selección clasificó al Mundial de 1994. Zamora dejó el cargo en medio de las eliminatorias, pero era presidente cuando estas comenzaron”, señaló.

En ese sentido, el mandatario electo bromeó sobre una posible repetición de la historia:

“Si en marzo del próximo año clasificamos al Mundial y Rodrigo Paz es presidente, sería una cábala espectacular”.

Asimismo, Paz destacó el encuentro sostenido con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez en la inauguración de La Casa de La Verde, quienes —según dijo— ratificaron su compromiso de traer un torneo oficial al país.

“Hemos conseguido que se reafirme la idea de que Bolivia será sede de un Mundial de alguna categoría. Eso nos pone en el mapa y nos compromete a trabajar por una Bolivia pujante y organizada”, expresó.

El futuro presidente cerró señalando que su gobierno impulsará los esfuerzos para concretar este objetivo:

“Vamos a pechear para que vengan tiempos mejores y que Bolivia vuelva a ser protagonista en el fútbol internacional”.

