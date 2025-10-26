Oriente Petrolero fue humillado en Oruro por GV San José y cayó por media docena de goles

Oriente Petrolero protagonizó una de sus presentaciones más pobres de la temporada y fue ampliamente superado por GV San José, que lo derrotó 6-0 este domingo en el estadio Jesús Bermúdez, en la jornada 12 de la Copa Bolivia.

El conjunto local, dirigido por Wálter Flores, tomó control absoluto del partido desde el inicio, con goles de Thomas Monterubianessi (3’ y 45’), Scheneider Peña (5’), un autogol de Jordan Santacruz (25’), además de los tantos de Samuel Galindo (64’) y Moisés Calero (74’). Oriente no logró generar peligro y vio cómo su marcador se ampliaba rápidamente.

El equipo albiverde, bajo la conducción de Álvaro Peña, realizó varios cambios en su alineación titular pero no pudo revertir la situación. Para completar la jornada negra, Henry Vaca y Ricardo Centurión fueron expulsados, dejando a Oriente en inferioridad numérica durante los minutos finales.

Con esta victoria, GV San José se afianza en la cima del Grupo C con 18 puntos, mientras que Oriente mantiene el segundo lugar del Grupo B con 19 unidades, pero con una dura derrota que obliga a replantear su rendimiento de cara a las próximas fechas.

