Fin de semana glorioso: jugadores bolivianos marcaron goles en ligas del exterior

Los futbolistas bolivianos que militan fuera del país vivieron un fin de semana memorable, siendo protagonistas con goles importantes en distintas ligas y torneos internacionales.

El primero en destacar fue Gabriel Villamil, quien marcó un doblete en la semifinal de ida de la Copa Libertadores disputada en Quito, donde su equipo ganó 3-0 ante Palmeiras. Los tantos llegaron a los 16 y 45+2 minutos del primer tiempo, encendiendo el estadio Rodrigo Paz Delgado y dándole un sello boliviano a la semifinal.

En Brasil, Marcelo Torrez se vistió de héroe para el Santos Sub-20, al convertir un penal decisivo en la definición ante Palmeiras, lo que permitió a su equipo avanzar a la final del Torneo Paulista, donde enfrentará al São Paulo.

Desde España, Óscar López también aportó lo suyo con el Mallorca B, al anotar el gol del triunfo en el minuto 96 ante Son Cladera, sellando el 2-1 final. Por su parte, Miguelito Terceros se hizo presente en el marcador con un gol de cabeza en la victoria 2-0 de su equipo frente al Athletic.

Cerrando el fin de semana, Bruno Miranda anotó de cabeza en la victoria 2-1 del Aucas sobre Deportivo Cuenca en el fútbol ecuatoriano, completando una jornada llena de orgullo y goles bolivianos en el exterior.

