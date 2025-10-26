Futsal: remontada heroica de Bolivia Sub-20 ante Chile por 2-1 en la Liga Evolución

La selección boliviana de futsal Sub-20 consiguió una valiosa victoria de 2-1 sobre Chile en la Liga Evolución que se desarrolla en Luque, Paraguay. El equipo nacional protagonizó una remontada llena de garra tras comenzar el encuentro en desventaja.

El conjunto chileno abrió el marcador en el primer tiempo con un tanto de Gutiérrez, aprovechando una pérdida de balón en salida. Bolivia no bajó los brazos y, en la segunda mitad, salió decidida a cambiar la historia.

La Fuente fue el héroe de la jornada. Primero igualó el marcador presionando alto, provocando un error del arquero rival para empatar el partido. Luego, con una jugada individual desde la mitad de la cancha, marcó el definitivo 2-1 que selló la remontada.

Bolivia alineó desde el inicio con Villacorta en el arco, junto a Mamani, Orcko, La Fuente y Flores. Chile, por su parte, formó con Lazcano bajo los tres palos y en campo con Quijada, Herrera, Gutiérrez y Rogel.

Con este triunfo, la selección boliviana sumó su segunda victoria consecutiva, tras haber superado previamente a Uruguay por 3-1, y continúa firme en la Liga Evolución Sub-20.

