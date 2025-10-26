¡Atención Bolivia! Rodrigo Paz en Red Uno, esta noche a las 20:00

Este domingo, a las 20:00 horas, dialogaremos con el presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en el programa 'Uno Decide'.

Durante el espacio, el presidente abordará temas de actualidad nacional, su plan de gobierno y responderá preguntas de los televidentes sobre políticas públicas y perspectivas para el país, tras su elección en el balotaje del 19 de octubre.

Los televidentes podrán sintonizar Red Uno en televisión abierta o seguir la transmisión por las plataformas digitales del canal.

La participación de Rodrigo Paz promete ser un espacio de diálogo abierto y transparente, donde la ciudadanía podrá conocer de primera mano sus planes y perspectivas como presidente electo que asumirá el mandato de la gestión 2025 -2030.

