TEMAS DE HOY:
UniversidadMayorDeSanSimón El Colla Interpol

18ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Superclásico español: Alonso apuesta por Valverde como lateral; Huijsen y Camavinga, las novedades

El técnico introduce dos cambios en el equipo titular, respecto al que inició ante el Juventus en la Liga de Campeones.

EFE

26/10/2025 10:19

Xabi Alonso, DT del Real Madrid.
España.

Escuchar esta nota

La presencia de Fede Valverde como lateral derecho, con Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold recuperados de sus lesiones, y la entrada de Dean Huijsen, tras un problema muscular, y Eduardo Camavinga, son las apuestas de Xabi Alonso en su primer clásico como técnico del Real Madrid.

El técnico tolosarra introduce dos cambios en el equipo titular, respecto al que inició ante el Juventus en la Liga de Campeones, con la entrada de Huijsen, recuperado de una lesión muscular que le impidió jugar los dos últimos partidos del Real Madrid, y de Camavinga en el centro del campo. Raúl Asencio y Brahim Díaz pierden su puesto y comienzan en el banquillo, como Franco Mastantuono por segundo partido consecutivo.

El Real Madrid inicia el clásico con: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham, Vinícius y Mbappé. EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

El chavo

11:30

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

El chavo

11:30

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD