Mbappé-Cubarsí, Carreras-Lamine Yamal y Güler-Pedri: los duelos clave del Derbi Español

El primer pulso entre Xabi Alonso y Hansi Flick como gran atractivo del clásico, depara en el tablero de dos amantes de la táctica duelos que serán clave para el resultado: el complejo marcaje a Kylian Mbappé que asumirá Pau Cubarsí, el reencuentro de Álvaro Carreras con Lamine Yamal, el pulso de creadores entre Arda Güler y Pedri y el desafío de frenar a Vinícius para un Koundé recién recuperado.

1. Xabi Alonso vs Hansi Flick

El desafío de Xabi Alonso es doble: ganar el primero de sus partidos grandes como técnico del Real Madrid y frenar la racha victoriosa de Hansi Flick en los clásicos. El técnico alemán le cambió la cara al Barcelona, lo reconstruyó y le generó una identidad definida con la que fue superior en cada uno de los cuatro choques de la pasada temporada. Es el objetivo del técnico tolosarra en el presente, al que perseguirá el estigma de no ganar los partidos señalados en rojo en el calendario si no sale victorioso, tras caer goleado ante PSG y Atlético de Madrid.

El madridista podrá dar consignas desde el banquillo, el barcelonista tendrá que hacerlo en comunicación desde un palco privado del Santiago Bernabéu a su equipo técnico al estar sancionado. Dos dibujos definidos y similares. La misma intención de presionar arriba para robar en campo contrario. Más condicionado por las ausencias Hansi Flick. También más nervioso por las dificultades mayores que encuentra su equipo para vencer partidos este curso. El primer pase de una bonita batalla táctica.

2. Pau Cubarsí vs Mbappé

El gran desafío del clásico lo asumirá Pau Cubarsí con apenas 18 años. El reto de poner freno al mejor Kylian Mbappé. Con la ayuda de Eric García como pareja de centrales barcelonistas en el Santiago Bernabéu y el ejemplo de lo realizado el curso pasado bajo la orden de Íñigo Martínez, la voz de la experiencia a la que tanto está echando en falta la zaga azulgrana este curso desde su marcha.

Lograron dejar en fuera de juego hasta en ocho ocasiones para desesperar a Mbappé. Con la lección aprendida acude a la cita el delantero francés, consciente de que de sus movimientos, los desmarques al espacio, su velocidad y el acierto en la definición dependerá buena parte del resultado. Más fino que nunca, instalado en una relación sólida con el gol, es la gran amenaza del Barça.

3. Vinícius vs Koundé

Los toques de atención de Xabi Alonso, con alguna suplencia incluida, han logrado ir rescatando una versión reconocible de Vinícius Jr. tras varios meses de un rendimiento menor. El brasileño, con un mejor estado de forma según avanza el curso, va recuperando la velocidad y, de paso, la confianza para encarar rivales y generar desequilibrio. Llega al clásico con la flecha hacia arriba. Suya fue la acción que decidió el pulso ante el Juventus y desea un mayor protagonismo en un clásico del que fue estrella.

Hubo encuentros en los que se topó con uno de esos marcajes estrechos que le incomodan. Lo protagonizaba Ronald Araujo, con opciones de jugar, pero menos que las de Koundé. Un central reconvertido en lateral que no atraviesa el mejor de sus momentos. Medir bien en la anticipación para no estar expuesto a medir punta de velocidad en carrera será un factor clave. Así como las ayudas que reciba de sus compañeros en uno de los duelos decisivos.

4. Arda Güler vs Pedri

Son los dos magos, los futbolistas que imponen a lo que juegan Real Madrid y Barcelona, la calidad en la posesión, la visión en el pase. Arda Güler no tiene techo en su crecimiento desde la llegada de Xabi Alonso. Con continuidad y la confianza ciega de su técnico ha encontrado su mejor fútbol. El que mejor ve los movimientos de Mbappé (le ha dado cinco asistencias), aumentando también el sacrificio defensivo sin afectarle con balón.

Tiene en Pedri un espejo en el que mirarse. Posiblemente el mejor centrocampista del mundo en estos momentos. El canalizador de todo lo bueno del juego del Barcelona, construyendo y aportando llegada a la portería rival. Su presencia es la gran inquietud defensiva para Xabi Alonso, que duda entre ponerle la marca de Eduardo Camavinga como ayuda a Tchouaméni. La movilidad de Güler y Pedri, la inspiración para encontrar espacios y pases de peligro a los delanteros, será un factor decisivo del clásico.

5. Álvaro Carreras vs Lamine Yamal

Muchos denominaron a Álvaro Carreras con el calificativo del 'anti-Lamine Yamal' por el marcaje que realizó a la joven estrella del Barcelona en dos duelos con el Benfica. El Real Madrid ya seguía a un futbolista que pasó por su cantera y esas actuaciones aceleraron la operación retorno. No solo logró poner freno a la habilidad de Lamine Yamal, que no pudo marcar ni asistir en esos dos encuentros, Carreras le añadió a su buena labor defensiva producción ofensiva dando un pase de gol.

Con el escudo del Real Madrid en la camiseta aumenta la responsabilidad, también la trascendencia en un partido de la dimensión del clásico. Carreras no salió bien parado de la única derrota del curso. Firmó su peor encuentro en el Metropolitano. Se podrá resarcir en la marca al gran referente del Barcelona. Un Lamine Yamal que no llega en su mejor momento, condicionado por la pubalgia que le hizo parar, pero con la motivación por las nubes para volver a marcar en el Santiago Bernabéu, donde se convirtió en el goleador más joven de la historia del enfrentamiento, tras calentar las horas previas al choque con sus declaraciones. EFE

