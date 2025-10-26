Mbappé y el Real Madrid llegan al Clásico con ánimo de revancha tras cuatro derrotas ante el Barça

as cuatro derrotas consecutivas ante el FC Barcelona la temporada pasada siguen presentes en el vestuario del Real Madrid, y especialmente en su figura principal: Kylian Mbappé, que buscará este domingo su primer triunfo en un Clásico de LaLiga.

En su primer año como jugador merengue (2024-2025), el francés anotó cinco goles en los Clásicos, pero el Barça se llevó la victoria en cada uno de ellos. Ni siquiera un triplete en Montjuic en mayo impidió la derrota por 4-3.

Ese año, el club catalán firmó un triplete nacional: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Un nuevo contexto: Mbappé en racha y socios clave

Mbappé llega al partido con su mejor arranque de temporada, acumulando 18 goles en 15 partidos entre club y selección. Además, ha formado una dupla efectiva con Arda Güler, que ya le ha asistido seis veces en lo que va del curso.

El equipo dirigido por Xabi Alonso también recupera al inglés Jude Bellingham, autor del gol de la victoria ante la Juventus en Champions (1-0) el pasado miércoles.

Un Barça vulnerable atrás

En defensa, el Barcelona muestra signos de fragilidad tras la salida de Iñigo Martínez al fútbol árabe. El sistema de presión alta y la táctica del fuera de juego, que funcionó en el 0-4 del Bernabéu el año pasado (cuando Mbappé cayó en fuera de juego en ocho ocasiones), ya no luce tan sólido.

El Real Madrid buscará explotar esos espacios con su velocidad en ataque.

"Estamos viendo cómo Kylian puede ser más determinante, no solo con goles. Su impacto colectivo es clave", dijo Xabi Alonso en rueda de prensa.

¿Revancha en juego?

El Clásico llega con el Real Madrid líder de LaLiga, con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Un triunfo permitiría ampliar esa distancia a cinco unidades.

Pero el contexto también está marcado por una tensión previa: esta semana, Lamine Yamal declaró en una charla con Ibai Llanos que el Real Madrid "roba", y recordó sus buenos partidos ante los blancos. Desde la capital, sus palabras se interpretaron como una provocación.

Xabi Alonso evitó entrar en la polémica:

"No voy a valorar todas las declaraciones. Lo importante es lo que pasa en el campo".

