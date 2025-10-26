Gol boliviano en Ecuador: Bruno Miranda anota y guía el triunfo de Aucas sobre Deportivo Cuenca

El delantero boliviano Bruno Miranda volvió a hacerse sentir en el fútbol ecuatoriano al marcar el gol que abrió el camino del triunfo para Aucas, que venció 2-1 a Deportivo Cuenca en un emocionante partido disputado por el segundo hexagonal de la LigaPro.

Apenas a los cinco minutos, Miranda se elevó con potencia en el área y con un certero cabezazo mandó el balón al fondo del arco, poniendo en ventaja al conjunto ‘oriental’. El tanto encendió el encuentro y obligó a los locales a buscar el empate, aunque sin éxito en la primera parte.

Ya en el complemento, Jorge ‘Tukita’ Ordóñez igualó las acciones para Deportivo Cuenca con una gran definición de pierna derecha. Pero cuando todo parecía sentenciado, John Ontaneda apareció a los 89 minutos para darle a Aucas un triunfo agónico y de enorme valor.

Con este resultado, Aucas suma 45 puntos y sigue firme en la pelea por el cupo internacional, mientras que Deportivo Cuenca, pese a la derrota, continúa liderando el hexagonal con 49 unidades. El rendimiento de Miranda fue nuevamente clave y reafirma su buen momento en el fútbol ecuatoriano.

