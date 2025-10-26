La policía francesa detuvo a dos hombres sospechosos de haber participado en el robo de joyas de la corona de Francia en el Museo del Louvre, ocurrido hace una semana.

Según la fiscal de París, Laure Beccuau, las detenciones se realizaron la noche del sábado. Uno de los sospechosos fue interceptado en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Argelia. El segundo fue localizado poco después en la región parisina.

Ambos detenidos se encuentran bajo custodia policial y enfrentan cargos por robo en banda organizada y asociación criminal.

Investigación en curso

El asalto ocurrió en cuestión de minutos y fue ejecutado por un grupo de cuatro personas. Los ladrones accedieron al museo utilizando un montacargas y abrieron las vitrinas con una sierra eléctrica. Se llevaron ocho piezas históricas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de zafiros que perteneció a la reina María Amelia.

Durante la huida, los ladrones abandonaron objetos que permitieron a los investigadores recolectar ADN y huellas dactilares. Entre ellos: guantes, un chaleco reflectante, un soplete y herramientas eléctricas.

También dejaron una corona dañada, que ahora necesita ser restaurada.

Preocupación por las joyas no recuperadas

Hasta ahora, solo una pieza fue recuperada. Las autoridades temen que el resto pueda haber sido desmantelada o fundida, lo que supondría una pérdida patrimonial irreparable.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, expresó su “preocupación por las joyas” y advirtió que podrían haber sido trasladadas al extranjero. Aun así, confió en que los responsables “acaben siendo atrapados”.

Seguridad en museos bajo la lupa

El robo ha reabierto el debate sobre la seguridad de los museos franceses. La directora del Louvre reconoció fallas en la vigilancia perimetral del museo. Por su parte, la ministra de Cultura, Rachida Dati, anunció que se presentarán medidas concretas de seguridad la próxima semana.

Este caso se suma a otros robos recientes en Francia: al día siguiente del robo en el Louvre, otro museo reportó el hurto de monedas de oro y plata. Y el mes pasado, delincuentes sustrajeron muestras de oro del Museo de Historia Natural, valoradas en $700.000.

