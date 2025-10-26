“Ejecución de Netanyahu”: cuelgan en una grúa un muñeco con la imagen del primer ministro de Israel

Una silueta que representa al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue colgada de una grúa en la ciudad de Trabzon, en Turquía. Junto a ella había un cartel que decía “Ejecución de Netanyahu”, mientras varias personas se congregaban alrededor.

Las autoridades turcas aún no han dado información oficial sobre lo ocurrido, y se desconoce quiénes colocaron la figura.

El incidente ocurre en medio de protestas en varias ciudades turcas, como Estambul y Ankara, en solidaridad con Palestina y en rechazo a las políticas de Israel, donde a menudo se muestran lemas e imágenes críticas contra Netanyahu.

