Internacional

“Ejecución de Netanyahu”: cuelgan en una grúa un muñeco con la imagen del primer ministro de Israel

El acto busca expresar el rechazo de algunos ciudadanos a las políticas del gobierno israelí, en un contexto de tensiones crecientes en varias ciudades turcas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/10/2025 22:08

Turquía

Escuchar esta nota

Una silueta que representa al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue colgada de una grúa en la ciudad de Trabzon, en Turquía. Junto a ella había un cartel que decía “Ejecución de Netanyahu”, mientras varias personas se congregaban alrededor. 

Las autoridades turcas aún no han dado información oficial sobre lo ocurrido, y se desconoce quiénes colocaron la figura.

El incidente ocurre en medio de protestas en varias ciudades turcas, como Estambul y Ankara, en solidaridad con Palestina y en rechazo a las políticas de Israel, donde a menudo se muestran lemas e imágenes críticas contra Netanyahu.

 

