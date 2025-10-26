“No ha sido fácil": Desde el Barça dicen que Yamal necesita ritmo tras su lesión

El alemán Marcus Sorg, segundo entrenador del Barcelona en sustitución del sancionado Hansi Flick en el clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-1), reconoció que “no ha sido” un partido “fácil” para Lamine Yamal por el ambiente, por el marcaje de los jugadores del Real Madrid y porque, tras “la lesión” necesita “ritmo” para recuperar su mejor versión.



“No ha sido fácil para Lamine. Hemos hablado en el descanso y teníamos que buscarle más en el uno contra uno. Han sido mejores que nosotros, lo tenemos que aceptar. Lamine lo ha intentado todo, pero los defensores han hecho un gran trabajo y tenemos que aceptarlo”, dijo en rueda de prensa.



“Jugaban dos contra uno -contra Lamine-, querían evitar que entrara en el área para finalizar… Es algo normal”, continuó.



Además, Marcus Sorg, apuntó a la falta de ritmo y al ambiente como condicionantes del partido de Lamine en el clásico.



“Después de la lesión, necesita ritmo y más partidos. Es algo normal. Tiene 18 años. Hay que darle tiempo y ayudarle, todos juntos. Tenemos más que trabajar con él para ayudarle a sacar su mejor versión sobre el campo”, apuntó.



“Podría ser. Quizá un poco -sobre si le afectó el ambiente en su contra-. Porque está aprendiendo a lidiar con el público, los gritos, los silbidos… es un proceso y algo normal. Hoy no ha sido muy fácil para él”, comentó.



Por otro lado, el segundo entrenador del FC Barcelona analizó la derrota de su equipo, que les deja con cinco puntos de ventaja respecto al Real Madrid en la lucha por el liderato de la Liga.



“Hemos cometido más errores de los que estamos acostumbrados. Hemos estado defendiendo mucho tiempo en bloque bajo y en el último tercio no hemos creado muchas oportunidades”, declaró.



“Lo hemos intentado todo. Hemos jugado con dos defensas al final para crear más oportunidades, pero no hemos creado las suficientes oportunidades para marcar un segundo gol”, completó.



Partido en el que no pudieron contar con el polaco Robert Lewandowski como ‘9’ por lesión. Y, al ser cuestionado por ello, aseguró que le echan “mucho de menos”.



“Es un delantero centro de referencia. Le echamos mucho de menos, pero en el fútbol hay lesiones y hay que convivir con ello. La temporada es larga, tenemos 28 partidos más y no nos preocupa la situación; todavía queda mucho”, dijo. EFE

