Durante un control policial en la provincia de Salta, Argentina, agentes de tránsito detuvieron a un taxista que conducía bajo los efectos del alcohol. La sorpresa llegó cuando descubrieron a su pareja dentro del maletero, quien afirmó haberse ocultado allí por decisión propia para “vigilar” a su esposo.

El inusual episodio, ha generado sorpresa y risas en redes sociales. Los efectivos policiales detuvieron a un taxista durante un operativo de control al notar signos de ebriedad. Sin embargo, lo que parecía un procedimiento común dio un giro inesperado cuando el conductor admitió que transportaba a una persona en el baúl del vehículo.

Al revisar el maletero, los agentes encontraron a una mujer oculta en su interior, quien resultó ser la esposa del chofer.

Ante el asombro de los uniformados, la mujer explicó que había decidido esconderse voluntariamente con el propósito de “ver qué estaba haciendo él”.

El curioso hecho rápidamente se viralizó en redes sociales por la peculiar razón detrás de la escena y por la actitud de los protagonistas, que transformaron un control rutinario en un episodio fuera de lo común y hasta cómico.

