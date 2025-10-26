Una tragedia se registró esta madrugada a la provincia de Misiones, Argentina. Un colectivo de media distancia de la empresa Sol del Norte, que viajaba desde Oberá hacia Puerto Iguazú, chocó contra un automóvil y cayó desde un puente al arroyo Yazá, a la altura del kilómetro 892 de la ruta nacional 14, en el municipio de Campo Viera.

El siniestro dejó nueve muertos y al menos 29 heridos, algunos de ellos de gravedad.

El accidente ocurrió cerca de las 4.30 de la madrugada, en medio de una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad. Según las primeras pericias, el micro colisionó con un Ford Focus, cuyo conductor —identificado como Rafael Gonzalo Ortiz Jordán, de 34 años— murió en el acto al quedar atrapado entre los hierros del vehículo.

Un micro chocó con un auto y cayó a un arroyo: buscan más víctimas. FOTO: Tomada de internet.

Entre las víctimas del colectivo se encuentran tres mujeres y cinco hombres, de entre 19 y 26 años, varios de ellos estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), pertenecientes a las carreras de Ingeniería y Arte y Diseño.



Las autoridades confirmaron las identidades de los fallecidos: Gabriela Paola García (26), Magalí Lilén Belén Amarilla (22), Katya Butvilofsky (24), Ángelo Tadeo Alpuy (19), Elián Natanael Alvez (25), Jonás Luis Dávalos (20), Enzo León (19) y Brian Hobus (19).

El impacto provocó que el micro se precipitara al vacío y quedara parcialmente sumergido en las aguas del arroyo, complicando las tareas de rescate.

Alrededor de 150 efectivos entre bomberos, policías, paramédicos y buzos trabajaron desde la madrugada para asistir a los heridos y recuperar los cuerpos atrapados en el interior del vehículo.

Los 29 sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de Campo Viera y Oberá, y cuatro de ellos debieron ser derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas por la gravedad de sus lesiones. El Ministerio de Salud Pública aún no brindó información oficial sobre su evolución.

Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño expresaron su dolor mediante un comunicado: “Acompañamos en este momento de intenso pesar a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos”.

Por su parte, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se manifestó “profundamente consternado” por la tragedia y aseguró que los equipos provinciales “están trabajando en el lugar para asistir a los afectados y sus familias”.

La ruta nacional 14 fue habilitada parcialmente pasadas las 9 de la mañana, mientras continuaban los peritajes para determinar las causas del siniestro.

Fuentes policiales no descartan que la escasa visibilidad por la niebla y un desplazamiento involuntario de carril hayan sido factores determinantes del impacto.

