“Vi todo desde el retrovisor”: taxista cuenta que fue testigo de una ‘infidelidad’

Hay viajes que se olvidan apenas el pasajero cierra la puerta. Pero hay otros que se quedan grabados para siempre. Así lo cuenta José Luis, un taxista capitalino con más de veinte años detrás del volante, quien vivió una historia que —dice él— “parecía sacada de una película”.

“Fue en 2019”, recuerda. “Soy de esos taxistas que llevan a la gente a donde vaya, sin poner peros. A eso salimos, a dar servicio, y lo hago con gusto”.

Aquella tarde circulaba por avenida Patriotismo cuando una pareja le hizo la parada. “Eran como de unos 40 años, bien vestidos y muy cariñosos. Se abrazaban, se besaban… daban envidia del amor que derramaban”, cuenta con una sonrisa.

El destino: las oficinas del Infonavit, en Plaza de la República. “El señor me dijo: ‘Le voy a pagar con un billete de 500’. Le respondí que no había problema, que al llegar lo cambiaba”.

El trayecto transcurrió en silencio. José Luis, que suele ser platicador, prefirió no interrumpir el romance que se respiraba en el asiento trasero. Pero, al llegar cerca de Insurgentes y Gómez Farías, el hombre decidió bajar.

“Me dio el billete y me dijo: ‘Ahí le das el cambio a ella’. Se despidió con cariño y se fue”. El taxista continuó hasta el destino con la mujer. “Cuando llegamos, le pedí que esperara mientras cambiaba el billete. Me tardé dos minutos… y al regresar, no lo podía creer”.

Ahí estaba la mujer, sí, pero ya no estaba sola. En su lugar, la esperaba otro hombre, también abrazándola con ternura.

“Ella me sonrió, muy coqueta, como si nada. Yo hice como que no sabía, pero por dentro me quedé helado”, relata José Luis.

Le entregó su cambio, subió a su taxi y se perdió entre el tráfico de la ciudad. “Me fui pensando qué feo caso para el cuate que, al parecer, era su esposo. Fue como de película, pero real”, concluye.

