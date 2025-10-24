¡Entrega impecable! Repartidor de periódicos se vuelve viral en redes (Video)

En las redes sociales no se habla de otra cosa. Un hombre identificado como “Paper boy Deep” se ha ganado la admiración del público por su increíble habilidad para repartir periódicos... ¡sin bajarse de su motocicleta!

El video viral muestra cómo, con una mezcla de concentración, práctica y un toque de show, Deep lanza los periódicos con una puntería impecable: algunos se deslizan justo bajo las puertas, otros aterrizan en los balcones y, en más de una ocasión, los entrega directamente en las manos de los vecinos que lo esperan.

El clip, grabado aparentemente en una ciudad del sur de India, demuestra la destreza adquirida tras años de trabajo. Con movimientos precisos y sin perder el equilibrio, el repartidor convierte una rutina cotidiana en una coreografía de coordinación milimétrica.

Usuarios de todo el mundo han elogiado su talento, destacando que “ni los mejores jugadores de cricket tienen esa puntería” y celebrando el orgullo con el que desempeña su oficio.

Mira el video:

