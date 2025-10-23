Belinda detiene su concierto para tomarse una ‘selfie’: “Con el guapo, con el guapo” (Video)

Belinda volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no por una canción, sino por un gesto espontáneo en pleno escenario. Durante su presentación del 19 de octubre en las Fiestas de Octubre 2025, en Guadalajara (México), la intérprete de “Luz sin gravedad” interrumpió su concierto al notar a un fan entre el público.

“Con el guapo, con el guapo, acércame al guapo, quiero una foto con el guapo”, exclamó Belinda ante la sorpresa y los gritos del público. La artista pidió detener la música y posó sonriente junto al joven, a quien también dio un breve abrazo antes de continuar con su presentación.

El momento fue grabado por los asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Los usuarios identificaron al afortunado fan como César Echeverría, un modelo originario de Guadalajara que, tras el encuentro con la cantante, vio cómo sus seguidores en Instagram aumentaron de 9 mil a más de 13 mil en cuestión de horas.

Echeverría comparte en sus redes fotografías profesionales y menciona a la agencia Blink Model Management, además de mostrar su gusto por los viajes y el modelaje.

En plataformas como X y TikTok, el clip acumula miles de reproducciones y comentarios llenos de humor. “Se le olvidó que ella era la famosa” o “Por fin distingue a los guapos”, escribieron algunos usuarios entre risas.

El inesperado momento se suma a la lista de virales protagonizados por Belinda, quien sigue demostrando su cercanía con el público y su espontaneidad sobre el escenario.

