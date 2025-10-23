TEMAS DE HOY:
“¿Dónde está mi hijo?”: Hombre descubre que su pareja fingió un embarazo durante meses (VIDEO)

En EE.UU., Jaay Kizz confrontó a su novia tras descubrir que su supuesto embarazo era falso. La escena, grabada afuera de un hospital, se viralizó en redes sociales.

Ligia Portillo

23/10/2025 9:33

“¿Dónde está mi hijo?”: Hombre descubre que su pareja fingió embarazo durante meses (VIDEO) Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

Un hombre estadounidense vivió una humillación pública tras descubrir que su pareja había fingido un embarazo durante meses. Jaay Kizz grabó la confrontación mientras exigía respuestas afuera de un hospital: “¿Dónde está mi hijo?”, preguntó entre gritos y acusaciones.

Según los reportes, la mujer asistía sola a las citas médicas y había celebrado incluso un 'babyshower', engañando a familiares y amigos.

La grabación, que muestra la negación y los gritos de la mujer, se volvió viral en redes sociales, generando comentarios de sorpresa e indignación por la farsa.

Este caso refleja la creciente preocupación por los engaños en relaciones sentimentales y cómo la exposición en redes puede amplificar situaciones personales complejas.

Mira el video:

 

