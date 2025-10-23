Un hombre estadounidense vivió una humillación pública tras descubrir que su pareja había fingido un embarazo durante meses. Jaay Kizz grabó la confrontación mientras exigía respuestas afuera de un hospital: “¿Dónde está mi hijo?”, preguntó entre gritos y acusaciones.

Según los reportes, la mujer asistía sola a las citas médicas y había celebrado incluso un 'babyshower', engañando a familiares y amigos.

La grabación, que muestra la negación y los gritos de la mujer, se volvió viral en redes sociales, generando comentarios de sorpresa e indignación por la farsa.

Este caso refleja la creciente preocupación por los engaños en relaciones sentimentales y cómo la exposición en redes puede amplificar situaciones personales complejas.

Mira el video:

