En EE.UU., Jaay Kizz confrontó a su novia tras descubrir que su supuesto embarazo era falso. La escena, grabada afuera de un hospital, se viralizó en redes sociales.
23/10/2025 9:33
Un hombre estadounidense vivió una humillación pública tras descubrir que su pareja había fingido un embarazo durante meses. Jaay Kizz grabó la confrontación mientras exigía respuestas afuera de un hospital: “¿Dónde está mi hijo?”, preguntó entre gritos y acusaciones.
Según los reportes, la mujer asistía sola a las citas médicas y había celebrado incluso un 'babyshower', engañando a familiares y amigos.
La grabación, que muestra la negación y los gritos de la mujer, se volvió viral en redes sociales, generando comentarios de sorpresa e indignación por la farsa.
Este caso refleja la creciente preocupación por los engaños en relaciones sentimentales y cómo la exposición en redes puede amplificar situaciones personales complejas.
