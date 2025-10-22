TEMAS DE HOY:
“Reservaron 16 y no vino nadie”: Dueño de restaurante se indigna por ‘plantón’ (Video)

El propietario de un restaurante en España compartió su indignación en redes luego de que un grupo de 16 personas que había reservado mesa no se presentara. Denuncia pérdidas económicas y pide conciencia a los clientes.

Ligia Portillo

22/10/2025 11:59

“Reservaron y no vino nadie”: Dueño de restaurante se indigna por ‘plantón’ (Video). Foto: Captura de pantalla
España

Una jornada que prometía ser buena terminó en frustración y pérdidas para el dueño de un restaurante español. Un grupo de 16 personas había realizado una reserva especial, con menú acordado y bebida incluida, pero nunca llegó al lugar ni notificó su cancelación.

El propietario, visiblemente decepcionado, grabó un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En él, mostró las mesas perfectamente montadas y listas para recibir a los comensales, quienes jamás aparecieron. “Esto no es justo. Hemos preparado todo, comprado productos frescos y contratado personal extra. ¿Cómo se puede ser tan irresponsable?”, expresó el dueño con evidente indignación.

Según explicó, el restaurante tuvo que asumir los costos del menú ya preparado y la pérdida de una noche de trabajo completa. Por ello, el empresario planteó la posibilidad de tomar medidas preventivas, como solicitar un adelanto o depósito para las reservas grandes.

El video generó una ola de apoyo en redes sociales, donde cientos de usuarios coincidieron en la necesidad de valorar el trabajo de los restaurantes y ser más responsables al hacer reservas.

