¿Qué nos espera hoy, 22 de octubre? Descubre tu horóscopo y la energía del día

El horóscopo de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, llega con un poderoso movimiento cósmico: Neptuno deja Aries y regresa a Piscis, marcando el fin de una era de acción idealista para abrir paso a una etapa de introspección, perdón y renacimiento espiritual.
22/10/2025 8:09
El cielo de este miércoles se siente diferente. Hay un aire de despedida, una vibración de cierre y reflexión. Neptuno, el planeta de los sueños, la intuición y lo invisible, comienza su marcha retrógrada desde Aries hacia Piscis, su signo de origen. Este tránsito no pasa desapercibido: es como si el universo nos invitara a bajar el ritmo y mirar dentro de nosotros mismos.
Neptuno en Aries impulsó la inspiración y el coraje de una generación que quiso cambiar el mundo desde la acción. Pero su regreso a Piscis, signo de agua y sensibilidad, trae una lección más profunda: no todo se transforma con fuerza; a veces, el cambio verdadero nace del perdón y la compasión.
La Luna en Escorpio —intensa, misteriosa y emocional— amplifica este clima interior. Todo lo reprimido puede salir a la luz: las verdades que evitábamos mirar, las emociones que pedían ser escuchadas. Es un día ideal para cerrar capítulos, soltar rencores y reconciliarse con lo esencial.
Los signos más movidos por esta ola energética serán Piscis y Aries, que sentirán la transición como una sacudida emocional. Escorpio y Cáncer vivirán una jornada especialmente sensible, propicia para la sanación. En tanto, Libra y Capricornio podrían experimentar revelaciones sobre sus vínculos y la forma en que se relacionan con los demás.
Con el Sol despidiéndose de Libra y preparándose para ingresar en Escorpio, el cielo anuncia que es tiempo de profundidad, de transformación y de renacer desde las sombras.
El mensaje de este día es claro: deja ir lo que ya no vibra contigo y abre el corazón a lo que viene.
