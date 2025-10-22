“Violó nuestra intimidad”: En Argentina policía es acusado de grabar a compañeras en el baño

El caso se dio a conocer a fines del mes de julio cuando las policías se enteraron que uno de sus compañeros ingresó a filmarlas en el baño del área de Medicina Laboral, en el subsuelo del edificio central, en la ciudad de Córdoba, Argentina.

La mujer que cumplía sus funciones resguardando el lugar pudo evidenciar que el sujeto introducía la mano con vistas al baño, las filmaba y grababa a las mujeres mientras ellas iban al baño.

Según el relato de una de las víctimas, el hombre aprovechaba un hueco en la pared del baño de mujeres, del tamaño aproximado de un mosaico, donde captaba las imágenes en momentos de intimidad.

“Una compañera vio el brazo que sostenía un celular cuando fue al baño. De inmediato actuó, hizo la denuncia correspondiente y comenzó la investigación del hecho”, explicó la oficial durante una entrevista con el programa Arriba Córdoba.

Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron un teléfono con contenido comprometedor. El sujeto tenía varias fotografías de mujeres y varias de ellas corresponden a personal que trabajaba en la institución.

“Aparentemente se trata de un celular donde hay fotos del personal femenino mientras se encontraba en distintas situaciones de higiene personal”, indicó la policía.

La agente, que prefirió mantener el anonimato, expresó su indignación y dolor por lo ocurrido, por lo que pidió justicia y sentenciar al sujeto, ya que no saben si dichas imágenes también fueron divulgadas en redes sociales.

“Se ha violado nuestra intimidad y lo más triste es que no sabemos si estamos o no en esas grabaciones”, agregó otra de las mujeres.

De acuerdo con las declaraciones de la víctima, algunas compañeras lograron reconocerse entre las imágenes encontradas. Se sospecha además que las filmaciones podrían haberse extendido durante un año, aunque aún no se ha determinado la cantidad total de material registrado. El caso continúa en investigación.

